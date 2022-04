“Parnaíba Beauty” oferecerá cortes de cabelo, maquiagem e mais serviços gratuitos

A Prefeitura de Santana de Parnaíba anunciou que nos dias 30 de abril a 2 de maio, a cidade vai sediar mais uma edição do Parnaíba Beauty, uma grande feira de serviços gratuitos de beleza.

No evento haverá serviços gratuitos de corte de cabelo, maquiagem e manicure no stand da Secretaria da Mulher e da Família. Além disso, haverá também stands de grandes empresas e workshops com importantes nomes do setor, como o cabeleireiro Wanderlei Nunes, o barbeiro Lele Flaspower, Nariko Hair Style, Vita Derm, Cless Cosméticos, entre outros.

A entrada para a feira e para participar dos workshops será a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade.

Para realizar a inscrição, basta acessar o link. O evento será realizado na Arena de Eventos, que fica na Avenida Esperança, 450, Campo da Vila, a partir das 10h.