Paróquia de Barueri se mobiliza para ajudar vítimas de alagamento na véspera do Natal

As fortes chuvas da tarde desta segunda-feira (23) afetaram gravemente diversas famílias da região da Paróquia Santa Cruz, no Jardim São Silvestre, em Barueri, que tiveram prejuízos causados pelos alagamentos às vésperas do Natal.

E a Paróquia se mobiliza para ajudar as famílias afetadas. O padre Márcio Pereira, da Paróquia, gravou um vídeo para pedir doações.

“Tivemos nessa região um alagamento muito grande. Diversas famílias perderam muita coisa. Algumas perderam tudo. Nós estamos correndo atrás das doações, recebendo alimentos, roupas e gostaria de pedir a você, que amanhã vai participar da Santa Missa de Natal na Paróquia Santa Cruz, que eu vou presidir às 18h30, que gentilmente pudesse separar um pouco da sua oferta. A oferta da missa de amanhã, inteira, nós destinaremos aos cuidados necessários no que pudermos ajudar esse povo”.

O padre Márcio Pereira também informa uma conta bancária na qual podem ser feitas doações. Os dados são:

Banco Bradesco: agência 2386

Conta corrente: 18088-2 / Mitra Diocesana de Osasco

CNPJ: 61.378.774/0062-67

A Paróquia Santa Cruz fica na avenida Lourenço Zácaro, 15, Jardim Sao Silvestre, Barueri. O telefone é (11) 4706-4460.