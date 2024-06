Parque aquático de Cotia faz ‘arraiá’ noturno com ingressos a R$ 15

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, realizará no dia 22 de junho o “Caminho da Roça”, um arraiá noturno com fogueira, comidas típicas de quermesse, música e mais.

A festança começa às 18h30 e vai até às 22h. Haverá ainda uma série de brincadeira e a participação especial dos ‘Thermalucos’ para animar a criançada e todo o público presente no evento.

Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 no site do parque. Associados não pagam a entrada, basta agendar a presença via aplicativo.

Mais informações e ingressos no www.thermasdamata.com.br