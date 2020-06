Parque aquático de Cotia troca 2kg de alimentos e R$ 20 por ingresso e dá chopp de brinde neste fim de semana

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, lançou uma nova campanha para ajudar famílias carentes no município durante a pandemia de Covid-19. Neste sábado e domingo (7), quem doar dois quilos de alimentos mais R$ 20, vai levar um ingresso e um litro de chopp Germânia grátis.

As doações (exceto sal, fubá e açúcar) devem ser levadas neste fim de semana, das 9h às 17h, no drive thru montado na portaria do parque aquático, onde também será feita a troca pelos ingressos. É necessário levar uma garrafa pet ou algum recipiente vazio para retirar o chopp e levá-lo para casa.

Os ingressos poderão ser utilizados em qualquer dia após a reabertura do parque aquático, com validade até o dia 20 de dezembro deste ano.

Publicidade

Todos os alimentos arrecadados na campanha do Thermas da Mata em pareceria com a Chopp Germânia serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Cotia, que vai distribuir as doações para as famílias em situação de vulnerabilidade.