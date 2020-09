Parque aquático em Cotia reabre neste fim de semana

O parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, vai reabrir neste sábado (26). Inicialmente o espaço de lazer vai funcionar aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, seguindo uma série de medidas contra o novo coronavírus.

Como o parque vai operar com até 40% de sua capacidade de lotação, os ingressos devem ser comprados com antecedência, exclusivamente pelo site. As reservas para hospedagens estarão disponíveis apenas para sócios, que também devem fazer agendamento prévio.

Entre as regras do protocolo sanitário de segurança estão a aferição da temperatura na entrada; uso obrigatório de máscara por todos os visitantes e colaboradores (a máscara só pode ser retirada nas refeições ou em atividades aquáticas); uso de álcool 70% nas dependências do parque e distanciamento de 1,5 metro.

Na entrada, no caixa e nas catracas do Thermas da Mata foram instaladas barreiras físicas e sinalizações para que o distanciamento social seja respeitado. Além disso, o espaço Beach Kids vai funcionar com nível de ocupação abaixo de sua capacidade máxima permitida e haverá tapete de desinfeção na entrada.

Demais espaços e atividades como pedalinho, pesqueiro, pista de cooper, churrasqueira, tirolesa e campo de futebol também possuem regras a serem seguidas. Acesse o protocolo de segurança completo.

Ingressos solidários

No início da pandemia, o Thermas da Mata realizou diversas ações sociais para arrecadar alimentos em troca de ingressos que poderão ser utilizados após a reabertura do parque. Quem contribuiu com as campanhas e adquiriu ingressos solidários poderá fazer o agendamento da visita ao parque a partir do dia 15 de outubro.

O parque aquático Thermas da Mata está localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia.