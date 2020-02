Parque aquático em Cotia tem programação de carnaval

O Parque Aquático Thermas da Mata, em Cotia, oferece atividades especiais neste carnaval. A folia carnavalesca começa neste sábado (22), das 14h às 16h30, com o DJ Mavix e passistas.

Já no domingo, a banda Conexão SP Carnaval Brasil se apresenta ao público do parque aquático.

Quem visitar o parque na segunda e terça-feira poderá curtir as atividades preparadas pela equipe Anima Thermas ao som de bandas ao vivo, que levarão as tradicionais marchinhas carnavalescas, samba e MPB.

Os ingressos para este fim de semana custam R$ 72 para adultos e R$ 54 para crianças. Há ainda pacotes com ingressos para 2 adultos e 2 crianças por R$ 240. Mais informações podem ser consultados neste link.

Programação exclusiva para hóspedes

Durante todo o período carnavalesco, os hóspedes do Thermas da Mata poderão curtir o desfile de fantasias, com muita música e diversão. O tradicional baile com marchinhas de carnaval vai fechar a programação especial na segunda feira (24).

A disponibilidade dos chalés e a realização de reservas podem ser feitas por meio dos telefones (11) 4148-1852 ou (11) 4616-2851.

Thermas da Mata

Localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, próximo a São Paulo, o parque aquático fica em uma área de 200 mil metros quadrados, com diversas árvores nativas e conta com um espaço temático de águas quentes e área com playground infantil.

Mais informações: (11) 4616-2876 ou (11) 4616-2878

www.thermasdamata.com.br