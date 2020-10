Parque aquático em Cotia vai abrir também às sextas

A partir do dia 6 de novembro, o parque aquático Thermas da Mata, em Cotia, vai abrir também às sextas-feiras. Desde a reabertura, no fim de setembro, o espaço estava funcionando apenas aos sábados, domingos e feriados.

Para garantir a segurança dos visitantes e seguindo os protocolos contra a disseminação da covid-19, o parque continua operando com a capacidade reduzida. Além disso, é necessário adquirir o ingresso com antecedência no site do Thermas da Mata.

O empreendimento está localizado na Estrada do Morro Grande, no Km 36 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Mais informações: www.thermasdamata.com.br.

