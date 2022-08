Parque Chico Mendes recebe espetáculo teatral neste sábado (27)

Neste sábado (27), às 16h, o Parque Chico Mendes recebe o espetáculo “Tuingo e Bastião – Uma Dupla de Baião”. A apresentação, gratuita e com classificação livre, será no Varandão do Parque Chico Mendes.

Após ficar desempregado, Tuingo recebe um convite para auxiliar Bastião em seus shows. Vendo que Bastião tem dificuldades para criar um repertório, Tuingo o ajuda mostrando algumas composições muito fáceis de serem cantadas e com o apoio de causos de sua vida. Com isso, Bastião se vê com uma dupla formada, mas nem sempre essa pode ser uma boa ideia!

O espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios.

A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da Belgo Bekaert, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de São Paulo – Proac/ICMS, com apoio da Prefeitura Municipal de Osasco e produção Mira Produções.