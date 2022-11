Parque Continental ganha nova gelateria nesse sábado (12)

Nesse sábado (12), o Parque Continental passa a contar com uma nova gelateria. É a Gelato Escopo Beach, a nova gelateria que fica na Escopo Beach.

publicidade

Localizada no antigo bolsão gratuito do Shopping Continental, a gelateria trabalha com produtos que têm preparo e consistência diferenciados, mais cremosos que os sorvetes tradicionais, e levam menos condimentação e prometem ser o sucesso do verão na região de Osasco.

A partir das 11h, a Gelato Escopo Beach vem aí para unir esporte e sabor.

publicidade

A Gelato Escopo Beach fica na Avenida Leão Machado, s/n° (dentro da Escopo Beach), ao lado do Shopping Continental.