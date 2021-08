Parque da Maturidade de Barueri retoma atividades presenciais para idosos

Após um ano e meio fechado por conta da pandemia de covid-19, o Parque da Maturidade José Dias da Silva, em Barueri, retomará gradualmente as atividades presenciais.

A secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads), Adriana Bueno Molina, explica que os idosos assistidos poderão retornar após passarem por uma avaliação médica. “Verificaremos se já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19”, diz.

As aulas serão oferecidas, de preferência, ao ar livre, mantendo o distanciamento e que, por enquanto, o salão de jogos permanecerá fechado. “Queremos garantir a segurança de nossos idosos e as atividades no salão ainda estão suspensas, pois há muita proximidade e contato”, destaca a secretária.

Mesmo no período em que esteve fechado, o Parque de Barueri ofereceu aulas de forma virtual e visitas foram feitas aos idosos, que não ficaram desassistidos. Agora, as aulas presenciais acontecerão em grupos menores.

A administração municipal informou ainda que os ônibus responsáveis por fazer o transporte dos idosos do terminal rodoferroviário do Centro ao Parque já estão em funcionamento.

