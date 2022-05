Parque de Barueri terá serviços gratuitos para pets no fim de semana

A Prefeitura de Barueri realiza, neste sábado e domingo, dias 14 e 15 de maio, o “Dia do Animal”, com diversos serviços gratuitos aos pets. Evento acontece das 9h às 16h, no parque municipal Dom José, com entrada gratuita.

Dentre os serviços oferecidos estão atendimento veterinário básico, emissão de RGA (Registro Geral do Animal), feira de adoção de cães, estandes de pet shop, distribuição de brindes e diversas atrações para animar as famílias presentes.

Para usar a consulta veterinária gratuita, pede-se que os tutores retirem a senha com antecedência no próprio dia na administração do evento. As vagas são limitadas e o animal deve ter o RGA.

O munícipe terá à disposição doação de mudas de plantas ornamentais, desfile de animais, oficinas de artesanato, exposições e muito mais.

Adoção de pets

Vários cães estarão à disposição para adoção responsável. Todos os animais já estão castrados, vacinados e microchipados. Basta ser maior de idade, preencher o RGA e se comprometer a cuidar bem do pet.

Se o interesse for por gatos, o munícipe deverá procurar o Cepad II (Rua Vera Cruz, 340, Jardim Flórida). O atendimento acontece todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Telefone para informações: (11) 4198-0819.

Serviço

Dia Animal no Parque Dom José /

Quando: Sábado, 14, e domingo, 15, de maio das 9h às 16h /

Onde: Rua Ângela Mirella, 500 – Jardim Barueri / Informações: (11) 4199-1500