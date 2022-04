Parque de Barueri vai sediar festival de breaking

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, vai sediar no dia 23 de abril o Breaking Combate, evento que celebra a cultura hip hop, com combates de breaking e Mc’s, além da presença de graffiti, DJ’s e beatbox.

As atrações do festival começam às 13h com as apresentações de dança, desfile de moda, batalha de rima, gastronomia entre outras manifestações do universo hip hop.

No Mc Combate, que é a batalha de rima, 16 MC’s se enfrentarão no formato de eliminatória simples. O público é que vai escolher os vencedores. O MC campeão ou campeã irá com tudo pago para a Argentina acompanhar a FMS Argentina e realizar um intercâmbio artístico em um dos campeonatos mais importantes de língua espanhola, realizado pela Urban Roosters.

Um painel de graffiti será produzido pelo artista Sotaq durante o evento. O público, além de poder presenciar todo o processo de construção ao vivo, também terá a oportunidade de aprender com o artista as técnicas básicas de graffiti.

Nesta edição, os prêmios para os campeões das disputas serão em dinheiro e em troféus, com valores entre R$ 1.200,00 e R$ 50,00 dependendo da categoria. Podem participar pessoas a partir dos sete anos de idade. Mais informações no site do evento.

Workshop na Estação Cultural Luiz Fernandes

Quem quiser entrar no clima, no dia 22, das 13h às 19h, haverá workshop e roda de bate-papo no Espaço Criar e Aprender da Estação Cultural Luiz Fernandes, na Aldeia de Barueri sobre empreendedorismo hip hop. Serão ministradas palestras e bate-papos sobre o tema com artistas convidados.

A Estação Cultural Luiz Fernandes fica na rua Paraná, 240 – Nova Aldeinha.