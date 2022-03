Parque de Santana de Parnaíba recebe serviços do CRAS neste sábado (19)

A Prefeiura de Santana de Parnaíba anunciou que o Parque do Jaguari sediará, neste sábado (19), das 8h às 13h, a primeira edição do evento “Cras no Parque”.

A ação visa oferecer serviços aos munícipes que não podem comparecer durante os dias úteis nas nossas unidades de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS.

Os serviços oferecidos serão orientações de como acessar benefícios como: Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família); Benefício de Prestação Continuada – BPC LOAS; Carteira do Idoso; ID Jovem; Inclusão e Atualização de Cadastro Único para programas Sociais do Governo Federal.

Além de orientações e encaminhamentos aos serviços e benefícios que o município de Santana de Parnaíba oferece, o evento também contará com oficina de artes e brincadeiras para as crianças, contação de histórias, oficinas de artesanato.