Parque Dom José, em Barueri, terá feira de adoção de cães no sábado (19)

O parque municipal Dom José, em Barueri, recebe uma edição da feira de adoção de cães no sábado (19). Evento acontece das 9h às 16h.

publicidade

Todos os animais que esperam por um novo lar são castrados, vacinados e microchipados. Eles foram acolhidos pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema).

Para adotar é necessário ter 18 anos ou mais e comparecer à feira com um documento original com foto. A Sema reforça que se trata de adoção responsável, portanto, antes de decidir levar o animal para casa é necessário avaliar se tem condições de atender todas as suas necessidades.

publicidade

Adoção de cães em Barueri

Quem não puder ir à Feira de Adoção, no parque de Barueri, mas deseja adotar um pet, pode visitar o Cepad I, que está aberto todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h, na rua Vera Cruz, 340, nairro dos Altos.

Caso não seja possível ir até o local, os interessados podem acessar o Adota Delivery no Instagram e no Facebook, conhecer os animais disponíveis e entrar em contato com a equipe responsável. O serviço, que leva o pet adotado à nova família, atende munícipes em um raio de até 30 quilômetros da unidade, mediante agendamento.