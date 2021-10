“Parque dos Dinossauros” chega a São Paulo no Mês das Crianças

Outubro é o mês de aniversário do Shopping D, na zona norte de São Paulo, mas os pequenos são os grandes presenteados dessa festa, com a inauguração do T-Rex Park, o “Parque dos Dinossauros”, no Mês das Crianças. O parque temático chega ao shopping no dia 9 de outubro, com 19 atrações que vão fazer as crianças mergulharem na Era Jurássica.

publicidade

O espaço, localizado no estacionamento externo do G5, é um verdadeiro Mundo dos Dinossauros e traz atrações como a montanha-russa Dragon Coaster, cinema 7D, Safari Bus, carrossel e até um T-Rex de 10 metros de altura.

A entrada no “Parque dos Dinossauros” é gratuita, mas as brincadeiras serão pagas por meio de fichas (R$ 5 cada uma). Ainda que não haja restrição de idade no parque, alguns brinquedos restringem de acordo com a altura da criança. O T-Rex Park segue os mesmos protocolos sanitários do shopping e o uso de máscaras é obrigatório.

publicidade

“Trazer uma atração fixa como o T-Rex Park exatamente no momento em que o Shopping D completa 27 anos é como dar um grande presente para aqueles que já guardam memórias afetivas e importantes dentro do shopping”, destaca a gerente de Marketing do D, Elisa Fonseca.

Serviço

publicidade

T-Rex Park, “Parque dos Dinossauros” , no Shopping D

19 atrações com temática da Era Jurássica // Quando: a partir de 09/10, sempre das 16h às 22h // Entrada: gratuita; brincadeiras precisam de fichas