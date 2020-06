Parque dos Metalúrgicos em Osasco será reformado

A Prefeitura de Osasco anunciou no domingo (21), que vai inciar as obras de revitalização do Parque Manoel Manzano nos próximos dias. Além da reforma na área de lazer, que fica no Conjunto dos Metalúrgicos, o campo de futebol vai ganhar grama sintética.

Serão instalados no parque novos bancos de reservas e lâmpadas de Led, além da troca de alambrado, reforma e pintura das muretas. “Não instalaremos apenas o gramado sintético no campo. Vamos revitalizar o parque pensando na infraestrutura, na parte ecológica e na segurança pública”, disse o prefeito Rogério Lins em visita à área de lazer.

A obra faz parte do programa da Prefeitura que prevê melhorias em 14 campos de futebol amador de Osasco. No sábado (20), as obras de revitalização e instalação de gramado sintético foram iniciadas nos campos do Jardim Pestana e do Grêmio Recreativo SAVCA (Sociedade Amigos Vila Comendador Anunciato), no Jardim Aliança.