Parque ecológico de Osasco pode ser revitalizado em parceria com a JBS

Representantes da Prefeitura de Osasco discutiram esta semana em reunião com moradores do Jardim Três Montanhas o projeto de revitalização do parque ecológico “Glauco Vilas Boas”.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Marcelo Silva, há diálogos por uma parceria na qual a JBS “adote” o parque e promova benfeitorias no local. Recentemente a empresa anunciou o investimento de R$ 4 milhões em sua fábrica no município para ampliar a produção de hambúrguer.

O plano de revitalização do parque ecológico “Glauco Vilas Boas” visa a poda de árvores, recuperação de pista de caminhada e desassoreamento do lago existente no local, entre outras ações.

Desassoreamento e limpeza do lago

Outra discussão gira em torno do desassoreamento e limpeza do lago do parque ecológico “Glauco Villas Boas. “Quando houve o incêndio em um dos galpões de distribuição do grupo Pão de Açúcar (dezembro de 2017), o chorume (líquido proveniente do trabalho de rescaldo) correu para dentro do lago e arrastou um monte de detritos para dentro do lago”, explicou o secretário de Meio Ambiente.

“A empresa foi notificada pela Prefeitura e pelo Ministério Público. Fizemos a proposta e estamos aguardando um posicionamento. Queremos a contrapartida da empresa para a limpeza”, completou.