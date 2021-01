Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, não abrirá aos fins de semana a partir do dia 30

Com as novas restrições anunciadas pelo governo do estado nesta sexta-feira (22), em meio ao avanço da pandemia de covid-19, o parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, e demais parques estaduais não poderão funcionar nos dias 30 e 31 de janeiro e 6 e 7 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), as áreas verdes permanecerão abertas neste fim de semana e no feriado municipal de São Paulo, dias 23, 24 e 25 respectivamente.

O público também poderá visitar os parques estaduais nos dias úteis, exceto as regiões que estão na fase vermelha. Além disso, todos os visitantes devem seguir os protocolos, como o uso de máscara.

