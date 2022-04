Parque Shopping Barueri abre inscrições para campanha de doação de sangue

Estão abertas as inscrições para a campanha de doação de sangue que o Parque Shopping Barueri promove nos próximos dias 12 e 13 de maio em parceria com o Rotary Club e o Hemocentro São Lucas.

publicidade

A coleta será realizada no Espaço Coworking do piso L2. Cada diação dura, em média, 20 minutos e o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. As coletas serão das 10h às 11h30 e das 13h às 16h.

Os candidatos à doação passam por um cadastramento, incluindo triagem inicial, seguida de entrevista médica (anamnese) para verificação do estado geral de saúde e demais requisitos.

publicidade

De acordo com o Hemocentro São Lucas, cada bolsa de sangue obtida é examinada e submetida a um processo de separação dos componentes. Uma bolsa de 450ml pode ajudar até quatro vidas.

Quem pode doar sangue?

Para doar sangue e ajudar o próximo, as pessoas devem estar em bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e estar pesando mais de 52Kg.

publicidade

Deve estar alimentado, não ter ingerido bebidas alcoólicas e nem usado drogas nas últimas 12 horas, não ter tomado antibiótico nos últimos 15 dias, não ter se exposto ao risco de contrair HIV, não ter feito tatuagem nos últimos 6 meses, piercing ou maquiagem definitiva (micropigmentação) nos últimos 12 meses, não ter diabetes, não estar grávida, não estar com suspeita de gestação ou amamentando.

Além disso é preciso apresentar documento oficial com foto. Menores de 18 anos só podem doar acompanhados dos responsáveis legais.

Inscrições para o dia 12/05 podem ser feitas aqui.

Inscrições para o dia 13/05 podem ser feitas aqui.