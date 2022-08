Parque Shopping Barueri comemora Dia dos Pais com gincana gratuita

O Parque Shopping Barueri promoverá no sábado (6), a partir das 15h, uma gincana gratuita para comemorar o Dia dos Pais. Podem participar pais e filhos que se inscreverem até o dia 4 de agosto, no site do empreendimento (confira abaixo).

As atividades desenvolvidas na gincana buscam promover uma experiência em família que estreitam as relações entre pais e filhos. Entre as atividades, estão quebra-cabeça em dupla, bolinha na colher, gol às cegas e dinâmica do homem-aranha. Ao final, ambos serão premiados com uma medalha.

Evento será realizado no espaço de Coworking, piso L2 do Parque Shopping Barueri, com sessões às 15h, 16h e 17h. As inscrições podem ser feitas AQUI.

Serviço

Gincana com o Papai

Data: 06/07/2022 /

Horário: Sessões às 15h, 16h e 17h /

Local: Coworking, piso L2 /

Evento gratuito com inscrições até o dia 04/08