Parque Shopping Barueri faz feira online para adoção de pets

O Parque Shopping Barueri promove, a partir desta quarta-feira (12), a primeira edição online da feira de adoção “Adote um Amor”, em parceria com a ONG Vira Lata Vira Amigo. A iniciativa oferece uma oportunidade para quem está à procura de um novo amigo e quer adotar um pet, sem sair de casa.

A primeira edição online da feira segue alguns protocolos para garantir a segurança e a proteção dos interessados e dos animais disponíveis para adoção. Quem tiver interesse, deve entrar em contato via WhatsApp ou pelo Instagram da ONG Vira Lata Vira Amigo, que realizará o agendamento de uma entrevista por videoconferência.

Os telefones para contato, via WhatsApp são (11) 99505-3803, para falar com o Fernando; (11) 95659-8732, para falar diretamente com a ONG; ou (11) 99615-0749, para falar com Adaisa.

Somente após conseguir aprovação na entrevista, o cliente poderá agendar um dia, aos finais de semana, para receber o seu pet no estacionamento do Parque Shopping Barueri, e também assinar o termo de responsabilidade.

Todos os animais presentes são resgatados das ruas pela ONG parceira e já estão previamente castrados, vermifugados e vacinados, o que assegura o bem-estar e a segurança e saúde dos pets. Como forma de garantir a adoção responsável, as pessoas que desejam adotar um peludinho precisam ser maiores de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência para a ONG.