Parque Shopping Barueri oferece sessão inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro Autista

Parque Shopping Barueri oferece sessão inclusiva para crianças com Transtorno do Espectro...

No sábado (30), às 13h, o Cinépolis do Parque Shopping BArueri vai oferecer uma sessão inclusiva especialmente projetada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

Na sessão adaptada, as luzes da sala permanecerão acesas em 50% da sua capacidade durante toda sessão, o volume permanecerá reduzido e será permitido entrar e sair sempre que desejar.

O filme escolhido para a sessão especial será A Liga dos Superpets. A sessão inclusiva e adaptada será no dia 30 de julho, na sala 1 MACRO XE, às 13h.

