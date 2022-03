Parque Shopping Barueri recebe mega brinquedo temático de dinossauros

O Parque Shopping Barueri está com uma atração especial para as crianças: o Dino World, parque temático com dinossauros e vulcões. Evento vai até o dia 1° de maio.

A atração traz um dinossauro sobrevoando a recepção com asas de 4 metros de largura, um vulcão na área interna onde as crianças podem brincar e tirar fotos, escorregadores iluminados, no formato reto e tubulares, passarelas suspensas, um túnel em pedra com fóssil de dinossauros encrostados, dinossauros espalhados pelo evento e ovos de dinossauros para foto.

Os valores para permanência para 15 minutos é de R$ 25, e para 30 minutos, apenas R$ 3 na promoção. O acompanhante não paga, sendo permitido apenas um por criança.

A atração funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo e feriado, das 11h às 21h. O Parque Shopping Barueri segue respeitando protocolos de segurança.

Serviço:

Dino World

Data: Até 1° de maio / De segunda a sábado: 10h às 22h / Domingo e feriado: 11h às 21h

Local: Praça de Eventos, piso L1. Parque Shopping Barueri

Faixa etária: Crianças até 13 anos