Parque Shopping Barueri recebe novas lojas: Pizza Hut, Natura e mais 5

O Parque Shopping Barueri inaugurou em dezembro sete novas lojas para aumentar ainda mais a variedade de opções aos seus clientes. Entre as novidades estão o restaurante Pizza Hut (no piso L3) e a Natura (piso L1).

Também chegou ao empreendimento a Smooth Power, que oferece moda fitness e moda praia feminina; a Junikle (piso L2), doceria e confeitaria com muitas opções para saborear; Hidrabene, no piso L2, com linhas de cosméticos imperdíveis; e a Era uma Vez, loja de moda infantil no piso L2.

O empreendimento já conta com várias lojas, como L’Occitane, Renner, Morana, Le biscuit, e também garante um cardápio variado de restaurantes, como Jerônimo, Mania de Churrasco, BBurgers e muitos outros.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h, e a praça de alimentação todos os dias das 11h às 22h.