Parque Shopping Barueri terá sessão inclusiva de “Meu Malvado Favorito 4” neste sábado (13)

Neste sábado (13), às 13h10, o cinema do Parque Shopping Barueri oferece uma sessão inclusiva especial do filme “Meu Malvado Favorito 4”. O evento promete proporcionar uma experiência cinematográfica adaptada, permitindo que crianças com necessidades especiais e suas famílias desfrutem do filme em um ambiente acolhedor e compreensivo.

A sessão, organizada pela Cinépolis, foi cuidadosamente planejada para atender às necessidades específicas do público infantil, oferecendo um espaço onde todos possam se sentir confortáveis e incluídos. Durante as sessões adaptadas, não são exibidas publicidades comerciais e trailers, as luzes estão levemente acesas e o volume é reduzido. Além disso, as pessoas com TEA podem andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem. As adaptações na sala de cinema visam criar uma atmosfera mais relaxada, permitindo que as crianças se expressem livremente durante a exibição.

“Meu Malvado Favorito 4”, a mais recente sequência da adorada franquia de animação, promete encantar espectadores de todas as idades com suas aventuras divertidas e personagens carismáticos.

Os interessados podem adquirir ingressos diretamente nas bilheterias cinema ou através do site oficial da Cinépolis.