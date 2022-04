Parque Shopping realiza feira de adoção de pets neste sábado

O Parque Shopping Barueri, em parceria com a ONG “Vira Lata Vira Amigo”, promove neste sábado (9), mais uma edição da campanha “Adote um amor”, a feira de adoção de cães.

Todos os cãezinhos disponíveis para adoção foram resgatados das ruas e já são castrados, vermifugados e vacinados e estarão esperando os visitantes no espaço da Vira Amigo Pet Store, no piso L2 das 11h às 17h e tem entrada gratuita.

Já a feira de adoção de gatos está marcada para o dia 16 de abril e será realizada em parceria com a ONG House of Cats. As duas versões da feira são realizadas mensalmente nas dependências do Shopping.

As adoções não têm nenhuma taxa. Os adotantes precisam ser maiores de 21 anos e apresentar RG, CPF e comprovante de residência aos organizadores. Para ajudar, a ONG aceita doações de ração e cobertores para os animais que vivem no abrigo.

Serviço:

Feira de Adoção de Cães no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 9 de abril / Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção / Local: Vira Amigo Pet Store

Feira de Adoção de Gatos no Parque Shopping Barueri

Data: sábado, 16 de abril / Horário: das 11h às 17h ou até a última adoção / Local: Vira Amigo Pet Store /

O Parque Shopping Barueri fica na R. Gen. de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400 – Aldeia, Barueri.