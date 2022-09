Parque Taddeo Cananéia, em Barueri, é reformado e tem novo horário de funcionamento

O Parque Taddeo Almeida Cananéia da Silva, que fica no Parque Imperial, foi revitalizado e passou a funcionar em novo horário: de domingo a domingo, das 6h às 18h.

O espaço de lazer recebeu manutenção e pintura dos aparelhos de ginástica da academia ao ar livre, no campo de futebol com gramado sintético, nos vestiários, na quadra de futebol Society, no espaço multiuso para eventos, no playground, nas pistas de skate, nas pistas de caminhada, na jardinagem e na entrada do parque.

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) foi a responsável pela reforma, que começou em junho deste ano e terminou em agosto.

O Parque Taddeo Cananéia fica na rua Chico Mendes, 237, no Parque Imperial, em Barueri.