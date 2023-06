Parque Villa Lobos sedia 1ª edição do São João de São Paulo

Nesse sábado (3) e domingo (4), das 10h às 20h, o Parque Villa Lobos (Avenida Queiroz Filho, 1365 – Portão B), na capital, sedia a 1ª edição do São João de São Paulo.

A festa, uma realização do Ministério da Cultura e do Grupo Vamos, terá apresentações de quadrilhas juninas, gastronomia típica, feira de economia criativa, espaço de brincadeiras e manifestações culturais pra celebrar as tradições nordestinas.

O evento é gratuito, mas sujeito à lotação. Ingressos antecipados podem ser retirados no site da Sympla.

Mais informações sobre a festa estão disponíveis no site oficial do evento: www.saojoaodesp.com.br.