Parque Villa-Lobos sedia fan fest oficial dos jogos olímpícos com várias atrações

O Parque Villa-Lobos vai sediar a partir do dia 20 o Festival Olímpico Parque Time Brasil, fan fest oficial dos Jogos Olímpicos Paris 2024. A programação reúne música e esporte e contará com shows de renomados artistas nacionais aos sábados e domingos até o dia 11 de agosto, das 10h as 22h.

publicidade

A abertura do festival, no dia 20 de julho, terá apresentação gratuita de Toni Garrido e Vitor Kley, às 18h. Para os demais fins de semana, o line-up inclui nomes como Jota Quest, Monobloco, Diogo Nogueira, Seu Jorge, Mart’nália e Alexandre Pires. Os ingressos para estes shows já estão disponíveis para compra no site www.ticketmaster.com.br/event/parque-time-brasil.

O festival oferece atividades e áreas gratuitas e pagas. De terça a sexta-feira, o acesso à Arena Time Brasil é gratuito, mediante reserva de ingressos. Aos sábados e domingos, há cobrança de entrada. O Parque Villa-Lobos permanece com acesso livre todos os dias, incluindo as clínicas esportivas oferecidas durante o evento.

publicidade

Para o show de abertura, os ingressos gratuitos para a área de pista devem ser emitidos através do site oficial do evento. A classificação etária é de 16 anos, sendo que menores desta idade só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Sobre os shows

Toni Garrido e Vitor Kley abrem o evento com show gratuito, prometendo um mix de reggae e pop. Nos fins de semana seguintes, o palco receberá grandes nomes da música brasileira:

publicidade

– 21/07: Diogo Nogueira

– 28/07: Monobloco

– 03/08: Seu Jorge

– 04/08: Mart’nália e convidado surpresa

– 10/08: Jota Quest

– 11/08: Alexandre Pires

Cada artista promete um repertório especial, incluindo seus maiores sucessos e músicas que celebram o espírito olímpico e a cultura brasileira.

Os shows começam às 18h nos dias programados. O Parque Villa-Lobos fica na Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, com acesso pela Linha 9-Esmeralda.