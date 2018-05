Parte das vagas do Feirão do Emprego em Osasco terá contratação imediata

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão de Osasco, Lau Alencar, parte das mais de 1.000 vagas do Feirão do Emprego, que será realizado neste sábado, 5, a partir das 9h, no CEU do Jardim Santo Antonio, terá contratação imediata.

As oportunidades com contratação mais rápida serão para trabalhar em um supermercado da cidade, diz ele. “Temos 25 empresas que confirmaram presença no Feirão, sendo um supermercado que disponibilizou 150 vagas de pronto, já para contratação. Eles não vão só pegar currículo. Dependendo do perfil, o candidato pode sair de lá já com tudo certo para ser contratado, para vagas de caixa, repositor…”, afirma Lau Alencar.

Ainda de acordo com o secretário de Trabalho de Osasco, também participarão do feirão empresas de áreas como tecnologia e construção civil.

SERVIÇO:

O “Feirão do Emprego” acontecerá das 9h às 16h deste sábado, 5, no CEU do Santo Antônio, na avenida João de Andrade, 1.355.

Haverá a distribuição de senha para os interessados em se candidatar às oportunidades de trabalho.