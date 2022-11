Parte de forro do teto do Plaza Shopping Carapicuíba cede devido às chuvas

Parte de forro do teto do Plaza Shopping Carapicuíba cede devido às...

Em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região na tarde desta terça-feira (29), uma parte do forro do teto do Plaza Shopping Carapicuíba cedeu.

publicidade

A situação assustou clientes e lojistas, que se mobilizaram para tentar conter a água dentro do empreendimento. Ninguém ficou ferido.

O momento foi registrado por populares, que publicaram vídeos nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o buraco formado no teto do shopping, além da grande quantidade de água que cai sob a praça de alimentação.

publicidade

Em Carapicuíba foram registrados vários pontos de alagamentos devido ao temporal de hoje. Segundo o prefeito Marcos Neves (PSDB), “foram mais de 35 milímetros de chuva em menos de uma hora, causando muitos transtornos, mas as equipes da Prefeitura seguem trabalhando”.