Parte de teto de pronto-socorro de Itapevi desaba e deixa mulher ferida

Uma mulher de 38 anos ficou presa nos escombros após parte do teto do Pronto-Socorro de Itapevi desabar, na tarde desta segunda-feira (17). A informação é do “Brasil Urgente”, da Band.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h34 e enviou cinco equipes para atender a ocorrência, na ala infantil do equipamento público de saúde, na rua José Micheloti. O helicóptero Águia da Polícia Militar está no local.

“Infelizmente, a notícia que nós temos é que será feita a amputação de um membro inferior da vítima para que ela possa ser retirada”, afirmou o capitão André Elias ao Datena.

Até o momento, não há informações sobre as causas do desabamento e se há mais feridos.