A partir de 21 de janeiro Itapevi terá Rua de Lazer

Aumentar as opções de entretenimento e diversão dos itapevienses, valorizando o espaço público e sem custos para a administração municipal: esse é o objetivo da primeira Rua de Lazer de Itapevi, que será inaugurada pela Prefeitura no dia 21 de janeiro, na Rua Dimarães Antonio Sandei, na Vila Nova Itapevi.

Publicidade

A Rua de Lazer funcionará todos os domingos, no trecho entre as ruas Carmem Silva de Almeida e Samuel da Rocha Galvão. A via estará liberada para a população das 7h às 14h. Automóveis e motos não poderão circular no local, devendo pegar uma rota alternativa pelas ruas Agostinho Ferreira Campos e Samuel da Rocha Galvão – o bloqueio começará às 6h e terminará às 15h.

“Queremos que a população tome conta da cidade, usando o espaço público e se divertindo nas ruas, com uma opção de lazer econômica, que irá agradar a todos, crianças, jovens e famílias”, diz o prefeito Igor Soares.

No local, será possível fazer todo tipo de atividade física, como skate, patins, caminhada e corrida. A via também receberá uma mesa de ping pong e espaços para a prática de vôlei e basquete street. Quem vier de carro, poderá estacionar gratuitamente na rua ao lado do Estádio Municipal.

Além disso, haverá gincanas e brincadeiras, como corrida de saco, onde os participantes tentam alcançar a linha de chegada pulando dentro de um saco, e corrida de ovo, uma disputa para ver quem carrega um ovo na colher mais rápido.

Publicidade

“Queremos dar a largada, para que a população se aproprie do espaço e comece a aproveitá-lo da maneira que preferir, com as brincadeiras que quiser, com muita diversão, mas também com respeito ao próximo”, afirma Igor.

A Prefeitura avalia também a implantação de uma segunda Rua de Lazer, desta vez na Avenida Rubens Caramez, entre o Ginásio de Esportes e o Supermercado Nosso Lar – ainda não há prazo para a implementação. “No futuro, as Ruas de Lazer devem se somar ao primeiro parque da história de Itapevi, cuja criação já está em estudos”, afirma o prefeito.