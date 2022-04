Páscoa: Continental Shopping oferece oficina gratuita de biscoitos

O Continental Shopping preparou uma agenda especial para a criançada durante o mês de abril. Atividades gratuitas acontecem sempre aos sábados e domingos, a partir das 16h.

Para abrir os eventos, o Continental entra no clima de Páscoa. Neste domingo (3), a garotada é convidada a participar de um piquenique com o Coelhinho, que conta como andam as preparações para o feriado. Além do bate-papo, ele também ensina como é feita a decoração de Páscoa em biscoitos. As crianças podem aproveitar o momento para personalizar como quiserem e ainda comer na hora ou levar para casa.

Para participar dos eventos do fim de semana, basta se inscrever no site do Continental Shopping: https://www.continentalshopping.com.br/evento.asp. Todas as atividades são gratuitas.

Confira a programação completa do mês de abril:

2/04 – Esquenta de Páscoa com contação de histórias e oficina de biscoitos //

3/04 – Piquenique com Coelhinho e oficina de biscoito de Páscoa//

9/04 – Parada do Coelhinho e Contação com o tema: O que é a Páscoa?//

10/04 – Parada do Coelhinho e Contação com o tema: A primeira Páscoa //

16/04 – Parada do Coelhinho e Contação com o tema: A Páscoa chegou!//

17/04 – Parada do Coelhinho e Contação com o tema: Família o verdadeiro sentido da Páscoa//

23/04 – Desfile de Carnaval //

24/04- Desfile de Carnaval e Oficina de colar havaiano//

30/04 – Jogo quebra cabeça humano//

01/05 – Teatrinho As Aventuras de Emília //

Oficina de Páscoa no Continental Shopping

Horário: 16h

Local: Piso 3 / Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré / Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br