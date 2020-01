Passageiro causa tumulto e esfaqueia segurança da CPTM na estação Barra Funda

Um segurança da CPTM foi esfaqueado por um passageiro que causou um tumulto na manhã desta terça-feira (14), na estação Palmeiras-Barra Funda.

De acordo com a CPTM, o homem tentou subir pela escada fixa destinada apenas à descida de passageiros. Outros usuários reclamaram e começou um pequeno tumulto. Até que o passageiro precisou ser contido por seguranças, momento em que sacou uma faca e atingiu um deles no pescoço.

O profissional foi encaminhado com urgência à Santa Casa de São Paulo, na região Central. O agressor, um ajudante de motorista de 49 anos, foi detido em flagrante e autuado por tentativa de homicídio (Com informações do G1).