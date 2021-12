Passageiro morre e motorista fica ferido em acidente de carro em Osasco

Um homem de 27 anos morreu e outro ficou ferido após um acidente de carro no Rochdale, em Osasco, por volta das 4h desta quinta-feira (23).

O motorista do veículo teria passado mal, perdeu o controle do carro e bateu em um poste, na avenida Presidente Kennedy, segundo informações do R7.

O passageiro, que estava sem cinto de segurança no momento da colisão, não resistiu e morreu no local. Já o condutor do veículo foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro do Hospital de Osasco.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. O local foi preservado pela Polícia Militar e passou por perícia. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.