Passagem de ônibus sobe para R$ 4,35 em Cotia

Cotia autorizou o reajuste das passagens dos transportes da cidade, que começou a valer neste domingo (11) a partir da zero hora, em todas as linhas municipais. Com a alteração, os valores foram de R$4,00 para R$4,35.

A empresa que opera as linhas municipais apresentou diversas planilhas que mostram perdas financeiras em função do valor que vinha sendo praticado (R$ 4,00) a despeito de sucessivos aumentos nos combustíveis e despesas com folha de pagamento e manutenções. A Prefeitura de Cotia analisou os números e concedeu a readequação alinhando o valor com os praticados em municípios da região.

Em Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba as tarifas do transporte público das linhas municipais já são R$ 4,35.