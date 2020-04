Passam de mil número de casos confirmados de coronavírus em Osasco, com 91 mortes

Passaram de mil o número de casos confirmados do novo coronavírus em Osasco, segundo boletim oficial divulgado pela Prefeitura na noite desta quarta-feira (29). Até o momento, são 1.023 pacientes e 91 mortes com confirmação de covid-19 no município.

Além disso, são 3.750 casos suspeitos notificados. Entre os casos de covid-19 na cidade, 618 já estão recuperados, segundo a Prefeitura.

Começou a valer nesta quarta decreto que determina a obrigatoriedade do uso de máscara de tecido ou descartável nos serviços de transportes de passageiros públicos ou privados, tais como: ônibus, táxis e por aplicativos, sob pena de recusa de embarque. É mais uma medida com objetivo de combater a disseminação do novo coronavírus.

Outra norma determinada pelo decreto diz respeito a aferição de temperatura corporal dos clientes e funcionários antes de entrarem nos supermercados, através de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso seja aferida temperatura de 37,8, ou superior, não será permitida a entrada do cliente no estabelecimento.