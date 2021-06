Passarela da estação Itapevi da CPTM deve ficar pronta nas próximas semanas

A Prefeitura de Itapevi anunciou, nesta quarta-feira (30), que entregará a nova passarela da estação da CPTM nas próximas semanas. Até o momento, 80% das obras já foram concluídas, segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

As melhorias foram iniciadas no mês de maio pela Prefeitura. Agora, está sendo instalada toda a estrutura de vidro. Após a instalação, serão executados acabamento, colocação da escada rolante, ajustes e finalização, bem como a execução de testes nos equipamentos.

O elevador para pessoas com deficiência (PCD) aguarda montagem, mas já foi recebido pela Prefeitura. Até o momento, foram executados 95% da estrutura metálica, faltando apenas o acabamento.

A passarela ligará a Estação Itapevi à Avenida Feres Nacif Chaluppe, do lado do calçadão da Praça Carlos de Castro, no Centro. Com o novo equipamento, serão retirados a faixa de pedestre e o relógio na Avenida Feres Nacif Chaluppe, o que garantirá mais fluidez ao trânsito local. Também serão instalados gradis na lateral da estação para proteção dos pedestres.

O projeto pertence à Prefeitura e foi aprovado pelo setor de engenharia da CPTM. As obras estão sendo executadas pela administração municipal, que contratou uma empresa para realização dos serviços.

Antiga passarela foi demolida

Em 2017, a Prefeitura demoliu a antiga passarela da CPTM localizada sobre a Avenida Feres Nacif Chaluppe. A intervenção removeu 500 toneladas de entulho do equipamento e das escadas de acesso à praça Carlos de Castro e face norte, que também servia de entrada para a estação Itapevi. A demolição custou R$ 103,8 mil aos cofres municipais.

A região da passarela demolida foi revitalizada e ganhou benfeitorias com a revitalização da Praça Carlos de Castro, novo calçamento de vias e moderno abrigo de ponto de táxi, além da reforma da região da rotatória da Cohab.

