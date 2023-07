Passe Emprego beneficia 390 pessoas de Osasco em três meses

O Programa Passe Emprego da Prefeitura de Osasco, voltado a trabalhadores desempregados, já beneficiou 390 pessoas desde sua implantação, em março. Desse total, são 270 pessoas que se inscreveram para vagas de emprego nos Portais do Trabalhador do município e 120 alunos matriculados nos cursos de qualificação oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre).

Para ter direito ao benefício a pessoa precisa estar desempregada e residir a uma distância superior a 3 km do local onde o curso de qualificação profissional será realizado ou de onde participará da entrevista de emprego. O interessado também não pode estar recebendo seguro desemprego e não ter renda que ultrapasse 50% do salário-mínimo vigente (aposentadoria, por exemplo, ou outro benefício do governo).

Para requerer o benefício, o munícipe deve apresentar os seguintes documentos: Tiragem de quilometragem através do Google Maps, para confirmação dos 3 km; RG e CPF; comprovante de residência em nome do solicitante ou responsável (luz, agua, telefone, gás, IPTU). No caso dos alunos dos cursos de qualificação, o requerimento do passe deve ser feito no ato da inscrição. A resposta do deferimento do pedido pode ocorrer na hora ou até o início do curso. A pessoa que vai em busca de emprego tem a resposta na hora. Se estiver no critério, já retira a carta de encaminhamento e o cartão com as passagens.

Os beneficiados têm direito a um cartão correspondente aos 5 dias de passagem de ida e volta de sua residência até o local do curso. No caso dos que vão às entrevistas de emprego, o cartão é carregado com quatro passagens do transporte municipal (duas idas e duas voltas).