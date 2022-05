Passeio ciclístico arrecada agasalhos e alimentos para moradores de rua neste domingo

Neste domingo (29), o grupo Corrente do Pedal realiza o tradicional Passeio Ciclístico em Cotia. Nesta edição, serão arrecadados agasalhos e alimentos não perecíveis para ajudar pessoas em situação de rua neste dias frios.

As doações serão encaminhadas à ONG Voluntários do Bem, que já realiza diversas ações no município. “O evento já promove um incentivo ao esporte e agora queremos fazer um incentivo à vida, com intuito de proporcionar o mínimo que as pessoas sem oportunidades precisam”, afirma Alan Sales, um dos idealizadores do Corrente do Pedal.

A concentração será na praça do Sabiá, às 8h, onde a turma se reúne para dar início ao circuito. O percurso possui aproximadamente 10km, cerca de duas horas de duração, com monitoramento e segurança do Detran e de bombeiros, cedidos pela Prefeitura de Cotia.

Para participar a recomendação básica é ter a bicicleta revisada e alguns itens essenciais para proteção como capacetes, óculos e luvas. Não é necessário inscrição, qualquer pessoa pode participar do passeio gratuitamente.

Esta edição, promovida e organizada pelo Corrente do Pedal, em parceria com o empresário Eduardo Nascimento e apoio da Prefeitura de Cotia, conta com novos apoiadores: Elo Bicicletaria, nutricionista Aline Lacerda Nowaski, Quintal da Mamis, CRL Moda Esportiva, RiBombas e Tika Bikes.

Ao final do evento será realizado o tradicional café da manhã aos participantes e o sorteio de brindes cedidos pelos parceiros e apoiadores.

SERVIÇO

Passeio Ciclístico Solidário em Cotia

Quando: 29/05 (Domingo), às 8h

Percurso: aproximadamente 10km

Concentração: Praça do Sabiá – Cotia