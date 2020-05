Pastelaria de Barueri doa 200 patéis aos profissionais do pronto-socorro do Jardim Paulista

As equipes de saúde do pronto-socorro do Jardim Paulista, em Barueri, receberam uma doação de 200 pastéis do Pastel do Tadao, na última segunda e terça-feira (19).

Os pastéis foram entregues pelos empresários Carlos Tadao Matsumoto, do Pastel do Tadao, e de seu gerente, Erickson Fernandes. No momento da entrega, os profissionais estavam participando de uma singela comemoração pela Semana do Profissional de Enfermagem, celebrada de 12 a 20 de maio.

“Nossa, quando eu entrei na sala pra entregar os pastéis ao pessoal, a hora que eles viram começaram a ovacionar o Pastel do Tadao, eu fiquei arrepiado. Foi muito legal, é uma experiência única”, expressa o gerente Erickson. Ele conta que em uma conversa com o chefe, Tadao, decidiram fazer algo como forma de agradecer a dedicação dos profissionais.

Além dos pastéis, a empresa também levou refrigerantes e proporcionou momentos de descontração e alegria a essa equipe que, cumprindo a missão de salvar vidas, coloca as suas em risco, especialmente nesse cenário de pandemia causada pela Covid-19.

“Diante de tanta loucura por causa dessa pandemia, decidimos comemorar o Dia da Enfermagem. Esse dia foi planejado como um jeito simples de dizer obrigada à equipe de enfermagem do PA do Paulista, porém fomos agraciados com a doação de pastéis quentinhos do Tadao, que serviu para todos os funcionários do PA. Essas doações são emocionantes, não foi só o pastel, mas o carinho com a equipe”, conta a enfermeira e responsável técnica da unidade, Andressa Santos Oliveira Pereira.

Com a doação e o carinho destinados aos profissionais de saúde de Barueri, o Pastel do Tadao faz parte da lista de empresas solidárias que, a cada dia, reconhecem ainda mais a dedicação e a coragem desses trabalhadores realizando ações como essa.