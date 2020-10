Pastor Reinaldo Mota começa campanha a prefeito de Osasco destacando apoios de Mourão e Levy Fidelix

Candidato a prefeito de Osasco pelo PRTB, o Pastor Reinaldo Mota destaca em sua campanha que conta com os apoios do vice-presidente Hamilton Mourão, do mesmo partido, e de Levy Fidelix, presidente nacional da legenda, focada, afirma, nos “valores conservadores”.

“O PRTB é um partido ligado à direita, aos valores conservadores, onde Deus, a pátria e a família estejam presentes. O PRTB do meu amigo General Mourão, vice-presidente da República, do meu amigo Levy Fidelix, presidente nacional do partido”, declarou Reinaldo Mota em live nas redes sociais.

Ele defende que “Osasco tem que deixar de ser esquerda e vir para a direita”. O candidato define como partidos de esquerda “PT, PSDB, PSB, entre outros”.

Para Reinaldo Mota, os eleitores que apoiam Jair Bolsonaro devem votar em candidatos a prefeito que estejam alinhados ao presidente. “São os valores conservadores que precisam estar em vigência nesse atual momento do país. Não adianta você estar apoiando Bolsonaro e votar para prefeito em alguém que tem o viés de esquerda. Por exemplo, tem gente que tem ligações com o Doria. Você acha que, em 2022 [nas eleições presidenciais], esses candidatos que estão apoiando Doria vão apoiar Bolsonaro? Claro que não. A conta chega”.