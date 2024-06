PAT Carapicuíba oferece 450 vagas temporárias de auxiliar de logística

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está com 450 oportunidades de emprego temporário na função de auxiliar de logística em Cajamar. As vagas estão abertas para homens e mulheres acima de 18 anos, com ensino fundamental completo e sem necessidade de experiência prévia.

A remuneração oferecida é de R$ 1.649,39 para os aprovados no processo seletivo, que será realizado nesta sexta-feira (21), às 9h, no Ganha Tempo (Subsolo do Plaza Shopping, Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce), em Carapicuíba.

Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado para participar da seleção.