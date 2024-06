PAT Carapicuíba oferece mais de 500 vagas de auxiliar de logística

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba está oferecendo mais de 500 vagas de emprego na função de auxiliar de logística. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres, sem necessidade de experiência prévia na área.

publicidade

As vagas são para atuação em Alphaville e oferecem salário de R$ 1.650,00, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, cesta básica, convênio médico e odontológico.

Os requisitos para participar do processo seletivo são: ter idade superior a 18 anos e possuir o Ensino Fundamental completo. Os interessados devem comparecer na próxima sexta-feira (14/6), às 9 horas, no Ganha Tempo (Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce) com os documentos pessoais e currículo atualizado.

publicidade

O auxiliar de logística é responsável por atividades como separação, conferência e movimentação de mercadorias, contribuindo para o fluxo eficiente das operações logísticas.