PAT Carapicuíba realiza processo seletivo para 50 vagas de ajudante de produção

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta quarta-feira (5), processo seletivo para 50 vagas de ajudante de produção.

O salário oferecido é de R$ 1.780,00.

Podem se candidatar somente homens com mais de 18 anos e ensino fundamental completo. O local de trabalho será em Carapicuíba.

O processo seletivo será na quarta-feira, às 8h30, no PAT Carapicuíba, que está localizado no Ganha Tempo do Subsolo Plaza Shopping, na Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.

Os interessados devem comparecer ao local indicado, levando consigo documentos pessoais e currículo atualizado.