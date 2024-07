PAT de Carapicuíba abre 520 vagas em parceria com empresa varejista

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, em colaboração com uma grande empresa do setor varejista, anunciou a abertura de 520 vagas de emprego. O processo seletivo está programado o próximo dia 16 de julho, a partir das 9h, nas instalações do PAT, localizadas no Plaza Shopping Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba).

Das vagas disponíveis, 450 são para operador de logística, com salário de R$ 1.968,00. Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Além disso, há 50 vagas para operador de empilhadeira elétrica, destinadas a homens maiores de 18 anos, com curso específico, experiência em empilhadeira elétrica retrátil e CNH categoria B. O salário para esta função é de R$ 2.500,00. O local de trabalho é Itapevi.

A iniciativa também contempla a inclusão, oferecendo 20 vagas de operador de logística I exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs), com os mesmos requisitos e salário da vaga regular.

A empresa contratante oferece benefícios como refeição no local, vale-transporte e seguro de vida.