PAT de Carapicuíba faz seleção para 100 vagas de emprego em supermercado

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta quinta-feira (12) um processo seletivo para preencher 100 vagas de emprego em um supermercado.

As oportunidades são para o cargo de auxiliar de cozinha, auxiliar de informática, repositor de mercadorias, operador de caixa, líder de setores, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de depósito e auxiliar de manutenção (curso NR 10 e SEP atualizado).

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter o ensino médio completo. É necessário comparecer à seleção com os documentos pessoais e currículo atualizado.

A entrevista com a empresa contratante, que não teve o nome divulgado, será às 8h da quinta-feira (12), no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba – Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce). As senhas são limitadas.