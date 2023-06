PAT de Carapicuíba faz seleção para 150 vagas de pedreiro, carpinteiro e armador de ferragens

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nesta segunda, terça e quarta-feira, dias 26, 27 e 28 de junho, uma seleção para 150 vagas na área da construção civil. As oportunidades são para trabalhar em Barueri nos cargos de pedreiro, carpinteiro e armador de ferragens.

Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, ter o ensino fundamental completo e experiência em carteira assinada. O salário é de R$ 2.383,36 com benefícios, incluindo vale-transporte e refeições no local. Já a jornada será de segunda a sexta-feira.

A seleção será realizada das 8h às 16h nos três dias, no PAT de Carapicuíba (dentro do Plaza Shopping – Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce). Comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.

