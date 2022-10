PAT de Carapicuíba faz seleção para 250 vagas de pedreiro, soldador, armador de ferro e mais

Nesta quinta-feira (27), o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba realiza nova seleção com mais de 250 vagas na área da construção civil. Os salários variam entre R$ 2,2 mil e R$ 4,1 mil, de acordo com a função.

publicidade

O nome da empresa não foi informado, no entanto, está localizada na região de Alphaville, Barueri. As vagas (confira lista completa abaixo) para todas as funções exigem ensino fundamental completo e experiência.

Os interessados devem comparecer ao Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba, na Estrada Ernestina Vieira, 149), às 8h de quinta-feira, com os documentos pessoais e currículo atualizado.

publicidade

Confira as oportunidades e salários na lista abaixo:

Operador de escavadeira – R$ 3.649,67

Carpinteiro – R$ 2.723,78

Armador de ferro – R$ 2.723,78

Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais – R$ 4.171,72

Eletricista instalador de alta e baixa tensão – R$ 2.600 + adicional de periculosidade

Lubrificador de máquinas – R$ 2.264,33

Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) – R$ 3.670,92

Motorista carreteiro – R$ 3.393,89

Motorista de caminhão-tanque – R$ 2.242,94

Motorista de caminhão – R$ 2.500

Motorista de caminhão-guincho pesado com munk – R$ 3.455,60

Operador de motoniveladora – R$ 4.258,85

Operador de pá carregadeira – R$ 3.051,28

Operador de retroescavadeira – R$ 2.966,37

Operador de retroescavadeira – R$ 2.966,37 Operador de trator de esteira – R$ 3.648,32

Pedreiro – R$ 2.723,78

Pedreiro – R$ 2.723,78 Sinaleiro (ponte-rolante) – R$ 2.307,20

Soldador – R$ 2.842,70